Manchester United har mandag sikret sig Leicester-forsvareren Harry Maguire i en rekordhandel.

Det oplyser de to Premier League-klubber på deres hjemmesider.

Midterforsvareren er blevet udstyret med en seksårig kontrakt, oplyser United.

Ifølge engelske medier betaler United mellem 80 og 85 millioner pund - svarende til mellem 653 og 694 millioner kroner - for den 26-årige Maguire. Stemmer de beløb, bliver han den dyreste forsvarsspillere i historien.

Leicester slår samtidig fast, at handlen er den største i klubbens historie.

Da Liverpool købte Virgil van Dijk i Southampton for halvandet år siden, var prisen 75 millioner pund (612 millioner kroner).

»Mange tak til Leicesters fans for deres store støtte og dejlige minder,« skriver Maguire på Twitter.

Han fortsætter:

»Vi er gået igennem så mange op- og nedture, men vi holdt sammen. Jeg ønsker jer alt det bedste i fremtiden.«

Maguire kom til Leicester fra Hull for to år siden og har spillet 76 kampe for klubben.

Dengang var prisen angiveligt en tiendedel af det, som Manchester United nu har betalt for ham.

Derudover har midterforsvareren spillet 20 landskampe for England og scoret en enkelt gang.