Den engelske storklub meddeler på sin hjemmeside, at man trækker sig fra European Super League.

Den engelske fodboldklub Manchester City har formelt påbegyndt processen med at trække sig fra European Super League.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Tidligere tirsdag aften erfarede flere engelske medier, at både Chelsea og Manchester City var på vej til at trække sig fra den omstridte udbryderliga. For sidstnævnte er det nu en realitet.

- Manchester City Football Club kan bekræfte, at den formelt har påbegyndt processen med at trække sig fra gruppen, som er i gang med at stifte European Super League, skriver klubben.

Natten til mandag dansk tid annoncerede 12 af Europas største klubber, at man ville stifte en eksklusiv udbryderturnering med 20 hold, hvoraf de 15 skulle være medstiftere og garanteret en plads i turneringen år efter år.

De deltagende hold ville dermed trække sig ud af de nuværende europæiske turneringer under Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Udmeldingen mødte straks enorm modvind, og både Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Uefa, nationale forbund og fodboldfans over hele verden rettede en skarp kritik mod klubberne.

Fifa og Uefa truede øjeblikkeligt med omfattende sanktioner, der også kunne ramme spillerne i forhold til landsholdsfodbold.

Ikke overraskende har Uefa-præsident Aleksander Ceferin også straks bifaldet Citys beslutning om at trække sig. Over for nyhedsbureauet AFP siger han, at han er "glad" for Citys beslutning.

City-manager Pep Guardiola udtalte sig kritisk om den nye, lukkede turnering, og nu er klubledelsen altså også kommet på andre tanker.

Holdets angrebsstjerne Raheem Sterling var hurtigt på Twitter med den korte besked "Ok farvel" ledsaget af en emoji, som giver en lussing - tydeligvis en hilsen til den lidet populære udbryderliga.

Chelsea har endnu ikke meldt noget officielt ud i forhold til at trække sig, men flere engelske medier skriver, at det blot er et spørgsmål om tid.

Ligeledes nævnes det, at også spanske Atlético Madrid er blevet lunkne ved projektet, mens FC Barcelonas nyudnævnte præsident Joan Laporta nu også har sagt, at man ikke vil deltage, hvis ikke fansene vil have det.

Meget tyder på, at det storstilede projekt allerede kan hænge i en tynd tråd.

/ritzau/