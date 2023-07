Liverpool FC har solgt deres kaptajn, Jordan Henderson, til Al-Ettifaq i Saudi-Arabien.

Det melder klubben på sin Twitter-profil.

Den 33-årige engelske landsholdsspiller bliver dermed forenet med sin tidligere holdkammerat i Liverpool, Steven Gerard.

Den legendariske Liverpool-midtbanespiller er nemlig cheftræner for Al-Ettifaq.





Jordan Henderson siger farvel til Liverpool efter 12 år i den engelske storklub.

»Det er svært at sætte ord på de seneste 12 år, og det er endnu sværere at sige farvel. Jeg vil altid være en "rød" (Liverpools klubfarve, red.). Indtil den dag, hvor jeg dør,« skrev Jordan Henderson i et afskedsopslag på Instagram onsdag.

Henderson nåede at opnå en del i sine alt 492 kampe Liverpool.

Han nåede blandt andet at vinde Champions League i 2019 og året efter Premier League, Liverpools første engelske mesterskab i 30 år.

Jordan Henderson har også været med til at vinde FA Cuppen, Liga Cuppen og VM for klubhold.

Jordan Henderson blev i 2015 udnævnt til anfører for Liverpool, da Steven Gerrard forlod klubben.

Jordan Henderson har tidligere været en varm fortaler for LGBT+-minoriteters rettigheder, og derfor kommer klubskifte til Saudi-Arabien helt sikkert til at afføde en del kritik. Og inden skiftet var på plads - og det blot var rygter om et skifte - modtog Henderson kritik.

Jordan Hendersons tidligere klubkammerat i Liverpool Jamie Carragher var inde på netop det emne i et tweet for cirka to uger siden.

»Pengene er svære at sige nej til, og derfor har stort set ingen gjort det.«

»Han vil få kritik, for han fik meget ros tidligere for sit ståsted om LGBT+,« skrev Jamie Carragher dengang på Twitter.