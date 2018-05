Efter det bitre finalenederlag til Real Madrid i dette års Champions League, er der nu positivt nyt fra Liverpool.

Den engelske Premier League-klub har nemlig købt den brasilianske midtbanespiller Fabinho fri i Monaco.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»Jeg er meget glad for dette skifte. Det er noget, jeg altid har ønsket - at komme til en kæmpe klub,« siger 24-årige Fabinho til Liverpools hjemmeside og fortsætter:

»Når en klub på denne størrelse vil have mine evner, så skulle jeg ikke tænke meget over skiftet. Jeg vil skabe min egen historie med klubben, og forhåbentlig kan jeg vinde titler med klubben,« siger Fabinho.

Welcome to #LFC, Fabinho.https://t.co/Xd7ylCfnqJ pic.twitter.com/nYbV243DY5 — Liverpool FC (@LFC) 28. maj 2018

Dermed har Jürgen Klopps mandskab hentet en forstærkning til deres midtbane i den franske Ligue 1-klub Monaco, hvor brasilianeren har spillet med stor succes. På hjemmesiden fortæller de desuden, at Fabinho stadig mangler et forhandle de personlige kontraktforhold, ligesom det obligatoriske lægetjek heller ikke er gennemgået endnu.

Når det som ventet faldet på plads vil Fabiano endeligt kunne kalde sig Liverpool-spiller og dermed trække den røde trøje over hovedet fra den 1. Juli.

Og Liverpool-manageren selv er da også meget tilfreds med at have sikret sig den centrale midtbanespiller.

»Vi har skrevet under med en fantastisk spiller, som også er et lige så fantastisk emnneske, synes jeg. Han har egenskaberne og mentaliteten til at spille på flere forskellige positioner. Han kan spille 6’er, 8’er og 2’er. Det er cool,« fortæller den karismatiske, tyske manager Jürgen Klopp.

»Denne handel vil give os nye muligheder, og det er jeg meget begejstret for. Jeg er sikker ppm at vores supportere vil få ham til at føle sig velkommen og hjemme i vores vidunderlige klub og i vores fantastiske by,« afslutter træneren.

Fabinho er med al sandsynlighed hentet ind som erstatning for den tyske midtbanespiller Emre Can, der i længere tid er blevet sat i forbindelse med den italienske klub Juventus.

Fabinho nåede at spille 225 kampe for Monaco, hvor det i alt blev det til 29 mål i de fem sæsoner han var i klubben. Inden tiden i Monaco var han en del af Real Madrids B-hold.