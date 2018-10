Leicesters klubejer, Vichai Srivaddhanaprabha, er blandt de omkomne i helikopter-ulykken i lørdags efter Leicesters kamp i Premier League.

»Det er med stor fortrydelse og et kollektivt knust hjerte, at vi kan meddele, at vores formand, Vichai Srivaddhanaprabha, var blandt dem, der på tragisk vis døde lørdag aften, da en helikopter med ham og fire andre styrtede til jorden uden for King Power Stadion. Ingen af de fem ombord overlevede.«

Sådan skriver Leicester i en officiel meddelelse på Twitter. Helikopteren styrtede lørdag ned og brød i brand. Det skete, kort tid efter at Leicester City med Kasper Schmeichel på mål lørdag aften spillede 1-1 mod West Ham på det pågældende stadion.

Et vidne fortæller til BBC, at han så Leicesters danske målmand, Kasper Schmeichel, løbe ud af stadion mod ulykkesstedet: »Jeg så Kasper Schmeichel løbe først ud og derefter masser af sikkerhedsvagter og stewarder,« som et øjenvidne forklarede til Sky Sports.

Ifølge kilder var Leicester-ejeren Vichai Srivaddhanaprabha med helikopteren.

Ifølge AP har efterforskere søndag undersøgt vraget af helikopteren. Luftfoto viser de ødelagte helikopterdele, hvoraf dele er dækket af en presenning. Kort efter styrtet på en parkeringsplads umiddelbart ved siden af stadion i den midtengelske, gik der ild i helikopteren, der siden udbrændte.

Politifolk blev set forsøge at redde de ombordværende ud af vraget, men ilden forhindrede dem i at komme til undsætning, fortæller øjenvidner.

Helikopteren, der styrtede ned, tilhører den 61-årige thailandske rigmand Vichai Srivaddhanaprabha, som ofte forlader hjemmebanekampe i den med sit følge. I de tilfælde lettede helikopteren fra midtercirklen af King Power Stadion efter Leicesters kampe. Herfra fløj han mod hjemmet i London.

Fodboldtrøjer, flag og blomster er i løbet af søndagen blevet lagt af fodboldfans ved Leicesters hjemmebane, King Power Fodboldstadion. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ulykkesstedet.

Kasper Schmeichel har været i Leicester siden 2011 - et år efter Vichai Srivaddhanaprabhas køb af fodboldklubben.

Danskeren har dermed næsten været med fra begyndelsen af klubbens genopbygning under den thailandske ejer, som kulminerede med det overraskende engelske mesterskab i 2016.

»I Vichai har verden mistet en stor mand. En rar og generøs mand. En mand, hvis liv var defineret af den kærlighed, han gav til sin familie og til dem han så succesfuldt ledte an for. Leicester City var en familie under hans ledelse. En familie, som vil sørge over hans død og fortsætte en vision for klubben, som nu er hans arv,« skriver Leicester i meddelelsen om klubejerens død.

Politiet i Leicestershire skriver, at de fire øvrige døde var to fra Vichai Srivaddhanaprabhas stab, Nursara Suknamai og Kaveporn Punpare, piloten Eric Swaffer og passageren Izabela Roza Lechowicz.