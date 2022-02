Premier League-klubben Leeds fyrer manager Marcelo Bielsa.

Det oplyser Leeds på deres hjemmeside.

Fyringen kommer i kølvandet på en lang række af dårlige resultater. Senest blev de udraderet af Tottenham i et opgør, som Leeds tabte med hele 0-4.

Nederlaget til Tottenham var det fjerde på stribe for Leeds, der også i sidste runde blev ydmyget på grønsværen.

Leeds måtte her rejse hjem fra Anfield med et nederlag med tenniscifrene 0-6. Det var endda et opgør mod Liverpool, hvor hjemmeholdet havde chancerne til, at det nederlag blot kunne have været endnu større.

Leeds skriver på deres hjemmeside, at de forventer at præsentere en afløser for Marcelo Bielsa mandag.

Den nu 66-årige Bielsa kom til klubben i sommeren 2018, og allerede i sin anden sæson sikrede han klubben oprykning.

Det var første gang i 16 år, at Leeds var tilbage i det sjoveste selskab, og holdet klarede sig godt i første sæson med en niendeplads.

I indeværende sæson er minerne dog blevet noget mere alvorlige i den traditionsrige klub.

Leeds ligger efter 26 kampe på 16.-pladsen i Premier League, og fortsætter den seneste tids tendens, kan holdet ende med at rykke ud af det fineste engelske fodboldselskab.