En gammel kending vender hjem.

For Frank Lampard er nemlig ny mand i spidsen for Chelsea.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed bliver den tidligere Chelsea-anfører igen manager for den klub, som han også stod i spidsen for fra 2019 til 2021.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Frank Lampard har skrevet under på en aftale for resten af sæsonen, hvor der resterer ni kampe i den bedste engelske fodboldrække samt to Champions League-brag mod Real Madrid.

London-klubben gør det dog klart på sin hjemmeside, at ansættelsen af Lampard er en midlertidig løsning, indtil den rette træner er fundet.

»Mens vi fortsætter processen i forhold til at finde en fast cheftræner, ønsker vi at give klubben og vores fans en klar og stabil plan for resten af sæsonen,« skriver Premier League-giganten og fortsætter:

»Vi ønsker at give os selv de bedste muligheder for succes, og Frank har alle de egenskaber og kvaliteter, vi skal bruge, for at komme i mål.«

Dermed bliver det altså den tidligere engelske landsholdsspiller, der skal forsøge at vende skuden i den hårdtprøvede klub, som i øjeblikket indtager en skuffende 11.-plads i ligaen.

Lampard tager over efter Graham Potter, der efter flere måneder med elendige resultater blev fyret søndag aften.

Englænderen har senest stået i spidsen for Everton. Her blev han dog fyret i januar.