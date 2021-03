58-årige Keld Bordinggaard bliver "head of coaching" i Bayer Leverkusens ungdomsafdeling.

Som B.T. erfarede onsdag, bytter den danske fodboldtræner Keld Bordinggaard Vejle Boldklub ud med tyske Bayer Leverkusen.

Torsdag meddeler den tyske klub på sin hjemmeside, at danskeren er blevet ansat som ny "head of coaching" i klubbens ungdomsafdeling.

Allerede onsdag kunne Vejle meddele, at Bordinggaard var færdig i superligaklubben på grund af et andet job i en europæisk storklub.

Bordinggaard har også tidligere været i Bundesligaen, da han var assistenttræner under Kasper Hjulmand i Mainz. Han har også selv været cheftræner i superligaklubben Silkeborg, men fik hurtigt en fyreseddel.

Han er mest kendt for sin rolle i Dansk Boldspil-Union, hvor han ud over trænergerningen var med til at udvikle "Den røde tråd" med en strategi for dansk fodbold og dansk talentudvikling.

Fra 2002 til 2006 var han assistent for Morten Olsen på det danske A-landshold, hvorefter han fra 2006 til 2011 var cheftræner for det danske U21-landshold.

