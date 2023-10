Den tidligere FC København-træner Jess Thorup er søndag blevet præsenteret som cheftæner for Bundesliga-klubben Augsburg.

Det skriver den tyske klub på sin hjemmeside.

Jess Thorup har skrevet under på en kontrakt, der binder ham til klubben til sommeren 2025, efter han i mere end et år har gået uden job.

Augsburg har fået en rigtig dårlig start på sæsonen, hvor det blot er blevet til én sejr i syv kampe. I tabellen ligger holdet fjerdesidst, og det fik klubben til at fyre Enrico Maaßen.

Fem dage senere har Bundeseliga-klubben nu noget overraskende valgt Jess Thorup som manden, der skal forsøge at redde klubben ud af den spillemæssige krise, som de er havnet i.

»Klubben og holdet har et stort potentiale, og det er en stor fornøjelse for mig at arbejde i Bundesligaen og skubbe Augsburg i en positiv retning,« siger danskeren til Augsburgs hjemmeside.

Det er Jess Thorups første trænerjob, efter han blev fyret som cheftræner i FC København i september 2022.

»Vi er glade for, at vi med Jess Thorup har fundet en fodbold- og menneskekender, som har været cheftræner på højeste niveau i mange år og har meget erfaring på både nationalt og internationalt niveau Jess Thorup har bevist, at han tidligere har udviklet spillere og ledt hold til succes,« siger Augsburgs sportsdirektør, Marinko Jurendic.

Det er dog ikke Thorups første tur som træner i udlandet, da han har stået i spidsen for de store belgiske klubber Gent og Genk inden, at turen gik til FC København i 2020.

Her var han ansat som cheftræner i lidt under to år fra november 2020 til september 2022, hvor det blev til et enkelt dansk mesterskab i 2022.

Det var Jess Thorups andet danske mesterskab som træner. Det første vandt han med FC Midtjylland i 2018.

Den første opgave for Jess Thorup på den tyske trænerbænk er 22. oktober, hvor Augsburg skal møde Heidenheim på udebane.