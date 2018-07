Den 25-årige danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard skifter til Southampton. Det har Premier League-klubben fredag bekræftet.

Som B.T. mandag kunne afsløre, så gennemførte den danske forsvarsspiller tirsdag sit lægetjek, inden han fredag kunne sætte underskriften, der officielt sender ham fra tyske Borussia Monchengladbach til engelske Southampton.

På en telefon fortæller Jannik Vestergaard, at skiftet gør ham til Danmarks dyreste spiller nogensinde.

»Prisen er 25 millioner euro (186 millioner kroner, red.), og jeg har fået en fireårig kontrakt i Southampton,« siger Jannik Vestergaard til B.T.

»Jeg er meget glad for skiftet. Det har været nogle spændende døgn, og jeg har kunnet mærke, at der skulle til at ske en forandring i mit liv, og at der kommer til at ske store ting inden for ganske kort tid,« fortæller han.

Welcome to #SaintsFC, @JVestergaard7! pic.twitter.com/TlWF8fxR9D — Southampton FC (@SouthamptonFC) 13. juli 2018

Dermed overhaler Jannik Vestergaard landsholdskammeraten Thomas Delaney, som før VM blev den dyreste danske fodboldspiller, da han skiftede fra Werder Bremen til Borussia Dortmund for cirka 150 millioner kroner. Han fortæller samtidig, at der var flere klubber, der var på udkig efter ham.

»Der har været flere interesserede klubber, men i sidste ende var det dog Southampton, der ville mig mest, og som jeg i sidste ende også ville mest,« fortæller Jannik Vestergaard, der glæder sig til at prøve kræfter med en ny liga.

»Nu kommer jeg ud og får nogle nye udfordringer og prøver en anden spillestil. Jeg har spillet otte år i Tyskland og har over 200 kampe samlet dernede, så jeg tror, at tiden var inde til at prøve noget nyt og få nogle nye udfordringer, og det ser jeg helt vildt meget frem til.«

Jannik Vestergaard tilslutter sig dermed de ni andre danskere, der skal spille i den engelske Premier League i den næste sæson, og han bliver samtidig holdkammerat med Pierre-Emile Højbjerg i sin nye klub, Southampton.