Andrea Pirlo er blevet fyret som Juventus-træner.

Det bekræfter klubben i en pressemeddelelse.

Dermed nåede den italienske landsholdslegende kun at stå i spidsen for holdet i en enkelt sæson.

Ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano forventes det, at den tidligere Juventus-træner Massimiliano Allegri overtager jobbet.

Juventus vandt ikke det italienske mesterskab for første gang siden 2011-12-sæsonen, da det var Inter og Christian Eriksen, der for en sjælden gangs skyld løb med titlen.

Alligevel er der kun god stemning i pressemeddelelsen fra klubben, der takker Pirlo for alt. Den italienske verdensmester kom til jobbet fra en position som U23-træner i klubben.

»Pirlo er kun lige begyndt med sine første skridt i, hvad der uden tvivl vil blive en stor karriere som træner,« lyder det fra Juventus, der under Pirlo vandt Super Cuppen og den italienske pokalturnering.

»For alt dette, for modet, for dedikationen, for passionen, han viste hver dag, takker vi ham dybt fra vores hjerte. Vi ønsker ham held og lykke med fremtiden, som uden tvivl vil blive en fantastisk én,« skriver de en storslået meddelelse.

Dermed er Pirlo endnu et navn i række af store profiler, der er ledig på transfermarkedet.

Antonio Conte er fortid i Inter og rygtes til Premier League og Real Madrid, hvor Zinedine Zidane netop har sagt op.

Pirlo stoppede sin aktive karriere i 2017 efter en stor karriere hos Inter, AC Milan og Juventus samt det italienske landshold, hvor han spillede 116 landskampe.

Han var en stor del af det italienske landshold, der blev verdensmestre i 2006.