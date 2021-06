Når Pierre-Emile Højbjerg vender tilbage til Tottenham efter EM-slutrunden, bliver det med en portugisisk chef på træningsbanen.

Premier League-klubben meddeler således på sin hjemmeside, at Nuno Espírito Santo er blevet ansat som cheftræner på en kontrakt, der løber frem til 2023.

47-årige Santo stod senest i spidsen for Wolverhampton, hvor han nåede at være i fire år, før parterne i maj blev enige om at stoppe samarbejdet.

I den forgangne sæson sluttede holdet på en 13.-plads og tog dermed et skridt i den forkerte retning efter syvendepladser i de to foregående sæsoner.

Nuno Espírito Santo. Foto: JAN KRUGER Vis mere Nuno Espírito Santo. Foto: JAN KRUGER

I 2018 rykkede holdet op i den bedste engelske række i Nuno Espírito Santos første sæson i klubben.

Tidligere har han haft hovedansvaret i klubberne FC Porto, Valencia og Rio Ave.

Nu overtager han et hold, der over sommeren har været kædet sammen med flere forskellige trænernavne.

Sikkert var det dog, at Ryan Mason ikke skulle fortsætte som cheftræner, efter at han i april overtog styringen på midlertidig basis.

Det skete, da Tottenham fyrede Santos landsmand José Mourinho, der nåede knap halvandet år i stillingen, før han røg ud.

Tottenham har haft svært ved at nå det niveau, der under Mauricio Pochettinos ledelse skaffede holdet adskillige topplaceringer i Premier League og en finaleplads i Champions League.

I den periode var Christian Eriksen en vigtig brik på Tottenham-holdet.

London-klubben blev nummer syv i Premier League i den forgangne sæson, og efterfølgende såede topscorer Harry Kane tvivl om sin fremtid i klubben i et interview med Youtube-kanalen The Overlap.

- Jeg har givet klubben 16 år af mit liv, så jeg håber, vi kan have en god og ærlig snak om, hvor vi står henne, sagde Kane.

- Dette er et tidspunkt i min karriere, hvor jeg er nødt til at reflektere og se på, hvor jeg er henne.

- I sidste ende er det op til mig selv. Hvordan jeg har det, og hvad der er bedst for mig og min karriere, sagde han.

/ritzau/