Et langt forspil har fået sin ende. Gonzalo Higuain skifter til Chelsea i den engelske Premier League.

Det sker på en lejeaftale som træder i kraft med det samme.

Det er dog ikke sikkert, at han kommer i spil i torsdagens pokalkamp mod Tottenham.

Den 31-årige argentinske angriber har tidligere spillet for Real Madrid og Napoli, og han lejes fra Juventus.

It's official!@G_Higuain is a Blue! #HiguaIN — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23. januar 2019

Hos Chelsea håber man, at Higuain kan genfinde tidligere tiders topform. Også angriberen selv er glad for skiftet.

»Da muligheden for at komme til Chelsea dukkede op, blev jeg nødt til at tage den. Det er et hold, jeg altid har holdt af, som har en stor histore, et vidunderligt stadion, og de spiller i Premier League; en liga, jeg altid har villet spille i,« siger Gonzalo Higuain til Chelseas hjemmeside.

I denne sæson har han været lejet ud til AC Milan, men Chelsea overtager altså lejemålet.