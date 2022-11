Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den italienske storklub Juventus skal finde en ny bestyrelse, præsident og vicepræsident.

Formand Andrea Agnelli, næstformand Pavel Nedved og resten af bestyrelsen træder nemlig tilbage i Juventus FC.

Det skriver den italienske storklub på sin hjemmeside.

Beslutningen skulle angiveligt være blevet truffet, efter Torinos anklagemyndighed er begyndt at efterforske bestyrelsen for falsk markedsføring, skriver den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport.

Andrea Agnelli Foto: ALESSANDRO DI MARCO Vis mere Andrea Agnelli Foto: ALESSANDRO DI MARCO

»Juventus er fortsat overbevist om at have handlet i overensstemmelse med love og regler, der styrer udarbejdelsen af ​​finansielle rapporter, i overensstemmelse med regnskabsprincipper og i overensstemmelse med international praksis i fodboldindustrien,« skriver klubben på sin hjemmeside i forbindelse med sagen og de mange fratrådte i topledelsen og bestyrelsen i Juventus.

Den italienske storklub har også rent sportsligt befundet sig i en nedtur de seneste par sæsoner.

I denne sæson er man røget ud af Champions League-gruppespillet og er ti point bag førerholdet Napoli i den hjemlige liga.

Efter ni sæsoner i træk, hvor Juventus tog Serie A-titlen, er de nu blevet vippet af pinden. I 20-21-sæsonen kunne Inter kalder sig for italienske mestre og i 21-22-sæsonen kunne AC Milan løbe med den hæder.

I sidste regnskabsår formåede man endda også at komme ud med et underskud på næsten to milliarder kroner.

Andrea Agnelli har været præsident i Juventus siden 2010.

Artiklen opdateres …