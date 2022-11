Lyt til artiklen

Pep Guardiola skal ingen vegne!

For den spanske fodboldtræner har nemlig forlænget sin kontrakt med storklubben Manchester City.

Det oplyser den engelske klub på sin hjemmeside.

Spanieren har således sat sin underskrift på en toårig forlængelse af aftalen, som nu i stedet løber frem til sommeren 2025.

»Jeg er glad for at kunne blive i Manchester City i yderligere to år. Jeg kan ikke takke alle i klubben nok for at tro så meget på mig. Jeg er glad og tryg, når jeg er her, hvor jeg har alle forudsætninger for at gøre mit bedste,« siger Guardiola og tilføjer:

»Fra dag ét har jeg følt noget specielt ved at være her, og den følelse har jeg stadig. Vi kan opnå endnu mere, og det er det, vi går efter.«

Pep Guardiola kom til Manchester City i 2016, og siden har han formået at føre klubben til 11 trofæer.

Blandt andet fire Premier League-titler i løbet af de sidste fem sæsoner.

I alle turneringer har den spanske træner ligeledes formået at vinde hele 271 kampe ud af 324 mulige i spidsen for den engelske fodboldgigant.

Pep Guardiola har tidligere stået i spidsen for FC Barcelona og Bayern München.