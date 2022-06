Lyt til artiklen

Gareth Bales spanske eventyr stopper for nu. I hvert fald i Real Madrid.

Hans kontrakt hos de nykårede Champions League-vindere udløber ved udgangen af juni, og dermed bliver hans kontrakt ikke forlænget.

Det annoncerer han i et opslag på Twitter.

'Jeg kom for ni år siden, som en ung mand, der ville indfri min drøm om at spille for Real Madrid. For at bære den hvide dragt, for at bære logoet på mit bryst, for at spille på Santiago Bernanéu, for at vinde titler og for at være en del af, hvad klubben er kendt for, at vinde Champions League,' skriver den walisiske landsholdsspiller og fortsætter:

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD — Gareth Bale (@GarethBale11) June 1, 2022

'Jeg kan nu se tilbage, reflektere og sige ærligt, at drømmene blev opfyldt og meget mere til.'

Og trods en noget omdiskuteret tid i den spanske kongeklub, hvor han blandt andet blev kritiseret for sin tid på golfbanen, nåede 32-årige Bale en del titler i klubben.

Han vandt Champions League fem gange, det spanske mesterskab tre gange og fire klub-verdensmesterskaber.

'At være en del af denne klubs historie og at opnå det, vi opnåede, mens jeg var Real Madrid-spiller, har været en utrolig oplevelse, og en jeg aldrig vil glemme.'

Foto: LEE SMITH Vis mere Foto: LEE SMITH

'Det har været en ære. Tak! Hala Madrid,' afslutter Bale.

Bale kom til Real Madrid i 2013, hvortil han skiftede fra engelske Tottenham.

I sidste sæson var han lejet ud til netop Tottenham, hvor det blev til 20 kampe og 11 mål.

I al sin tid i Real Madrid nåede waliseren 258 kampe, 106 mål og 67 assists.