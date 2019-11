Frank Arnesen er ny teknisk direktør i den hollandske klub Feyenoord.

Det bekræfter klubben onsdag på deres hjemmeside.

»Feyenoord er en fantastisk klub, men det er ikke kun derfor, at jeg ser frem til at arbejde i Rotterdam. Tidspunktet føles bare rigtigt,« siger Arnesen.

Meldingen kommer lidt over en uge efter, at hollandske Fox Sports kunne berette, at danskeren vil blive ny teknisk direktør i klubben, der har danske Nicolai Jørgensen i truppen.

63-årige Arnesen begynder sit nye job i midten af januar, oplyser de.

»Grundlaget og forudsætningerne for topsport er kommet på plads de seneste år. Eksempelvis nye faciliteter for førsteholdet og ungdomsakademiet er blevet realiseret,« siger han og fortsætter:

»Derudover er folk indstillet på forandringer, og de er åbne for nye ideer og impulser. Det er et arbejdsklima, som jeg gerne vil arbejde i, og jeg tror på, at jeg kan få succes.«

Indtil da skal danskeren komme sig over en operation, efter han i starten af oktober fik et nyt knæ.

»Det er en lang proces. Jeg håber, at jeg kan begynde at blive mobil igen inden for de næste to måneder. Jeg er i gang med genoptræningen her i Belgien, og jeg får en fysioterapeut på besøg tre gange om ugen. Formentlig kan jeg smide krykkerne på et tidspunkt, men det tager nok seks ugers tid,« sagde han til B.T. for en måned siden.

Frank Arnesen har senest haft en lignende stilling i belgiske Anderlecht, hvor han i starten af oktober endte med at få en fyreseddel.

Han har tidligere haft job i klubber som PSV Eindhoven, Tottenham, Chelsea og Hamburger SV.

Som aktiv fodboldspiller nåede Arnesen at spille 52 landskampe for Danmark og spillede i løbet af karrieren blandt andet i Ajax, Valencia, Anderlecht og PSV Eindhoven.