Anders Dreyer har fundet sin nye klub.

Og som B.T i sidste uge kunne afsløre, er det FC Midtjylland, der har sikret sig underskriften på den 21-årige offensivspiller.

FC Midtjylland har længe været ude efter Anders Dreyer, ligesom Brøndby IF i sommer ifølge B.T.s oplysninger forsøgte at hente ham.

Men nu skal han altså tørne ud i Herning, oplyser FC Midtjylland på klubbens hjemmeside.

Andreas Skov Olsen og Anders Dreyer under U-21 landsholdets træning i Udine, tirsdag den 18 juni 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Skov Olsen og Anders Dreyer under U-21 landsholdets træning i Udine, tirsdag den 18 juni 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg gjorde mig egentlig ikke overvejelser, da jeg hørte om muligheden med FC Midtjylland. Jeg var straks meget interesseret,« fortæller Anders Dreyer, der skifter fra Brighton, til klubbens hjemmeside.

Brighton købte den 21-årige Anders Dreyer for et stort millionbeløb i 2018 - i omegnen af 17-18 milioner kroner blev nævnt - efter et stort gennembrud i Esbjerg fB, der slog salgsrekord på ham. Siden blev han dog lejet ud til St. Mirren og SC Heerenveen. Dreyer var en del af det danske U21-landshold ved EM i sommer, og han er fortsat en profil på holdet, som stormer mod en ny slutrunde.

Kontrakten med FC Midtjylland løber til 30. juni 2024, og selvom han ikke har nået at være i udlandet længe, fortryder Anders Dreyer ikke, at han rejste ud tidligt.

»Jeg kom til udlandet i en tidlig alder, og jeg har hentet værdifuld erfaring og læring, som jeg bringer med til FC Midtjylland. Jeg kommer til en stor klub, og jeg ser det som en glimrende mulighed for mig,« siger Dreyer, der inden skiftet til Brighton spillede for Esbjerg.