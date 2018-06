FC København siger farvel til stjerneangriber Federico Santander, som skutter til en af Europas største ligaer. Det melder klubben ud på sin hjemmeside og på Twitter.

Den 27-årige angriber fra Paraguay fortsætter karrieren i traditionsklubben Bologna i Serie A i Italien, hvilket B.T. allerede afslørede i weekenden.

»Federico har gjort det fantastisk i sin tid i FCK, og jeg ser ham som en af de bedste angribere i klubbens historie. Han har været en stor profil i nogle af de mest succesrige sæsoner i klubbens historie og vist sin klasse i de internationale kampe mange gange. Han er en vellidt person uden for banen og en leder på banen med sit spil, og vi kommer til at savne ham begge steder. Det er ingen hemmelighed, at vi gerne ville have beholdt ham lidt længere, men vi lavede også en plan og en aftale, da han kom til klubben, om at han kunne få chancen i en større liga, hvis han præsterede godt i en række sæsoner for os,« siger FC Københavns manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside og fortæller, at der gennem tiden har været adskillige bud på angriberen.

Arkivfoto: FCK-angriber misser Brøndby-brag efter karantæne.Federico Santander har fået to spilledages karantæne, og FC København-angriberen er ude af Brøndby-kamp.Se RB kl.19.08 d.12.04.2017 Superligaen FCK vs Esbjerg søndag d. 12. marts 2017 i Parken. FCKs Federico Santander scorer til 1-0. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Arkivfoto: FCK-angriber misser Brøndby-brag efter karantæne.Federico Santander har fået to spilledages karantæne, og FC København-angriberen er ude af Brøndby-kamp.Se RB kl.19.08 d.12.04.2017 Superligaen FCK vs Esbjerg søndag d. 12. marts 2017 i Parken. FCKs Federico Santander scorer til 1-0. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) Foto: Liselotte Sabroe

»Federico har været tålmodig og loyal, men han har også en ambition om at komme ud og prøve sig af et andet sted nu. Vi respekterer den aftale, vi har lavet, og vi har samtidig fået en god økonomisk aftale for klubben, så vi ønsker Federico og hans familie alt det bedste i fremtiden og vi vil følge med i hans karriere fremover,« siger Ståle Solbakken.

Ifølge B.T.s oplysninger er FCK og Bologna blevet enige om en pris for Santander, som angiveligt kommer til at koste omkring seks millioner euro (45 millioner kroner).

Ragazzi sul Bologna male male non dite mai niente... Abbiamo preso Santander... pic.twitter.com/IsqLFP7WfA — Davide Gamberini (@DavideGamberin1) June 20, 2018

Santander, som har scoret 37 mål i 81 Superligakampe, blev lovet et sommerskifte af FCK-træner Ståle Solbakken allerede for et år siden, men det er først nu, at han får lov til at forlade de mangedobbelte danske mestre.

»Med 'Santa' har det jo været sådan, at han har været på tale i andre klubber i mange transfervinduer, og der har før været store tilbud på ham. Så hvis han smutter nu, bliver det for et beløb, der gør, at vi kan hente en klasseerstatning,« sagde Solbakken til B.T. i mandags til FCK’s første træning efter sommeferien, hvor Santander deltog.

Solbakken ville allerhelst have beholdt Santander, men i stedet laver han nu det femtestørste salg i FCK’s historie, som samtidig er et salg, der klemmer sig ind i top ti over de største i Superligaen nogensinde.

Og Ståle Solbakken der nu råder over Pieros Sotiriou, Jonas Wind og Carlo Holse i angrebet, holder fast i, der nu skal hentes en god erstatning for den stærke bomber.

»Federico efterlader selvfølgelig et hul og vi skal ud og finde en afløser på topniveau. Det arbejde er vi i gang med, men vi er også tålmodige, for vi skal finde den rigtige. Det er ikke så vigtigt, som det er en med præcis samme spidskompetencer, det afgørende for os er kvaliteten,« siger nordmanden til klubbens hjemmeside.

Store stærke Santander kom til FCK i sommeren 2015 fra Guarani i hjemlandet Paraguay.