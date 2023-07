Theo Sander er ny målmand i FC København.

Den 18-årige målmand kommer til hovedstaden fra 1. divisionsklubben AaB.

Skiftet, som B.T. allerede havde afsløret, bekræftes af begge klubber.

Theo Sander tiltræder med øjeblikkelig virkning på en aftale frem til sommeren 2028 og er blevet udstyret med nummer 21.

»Vi har søgt en tilgang til vores målmandsteam efter afskeden med Kalle Johnsson, og med Theo har vi sikret os et meget stort talent, der allerede har vist sig godt frem i en stor klub,« siger sportsdirektør Peter 'pc' Christiansen til klubbens hjemmeside, mens også cheftræner Jacob Neestrup roser den unge målmand.

»Der er slet ingen tvivl om, at Theo er et af de største målmandstalenter i landet, og vi ser ham som en potentiel topspiller på sigt. Vi ser frem til at få ham med på banen,« siger han.

Theo Sander er en del af det danske U19 landshold og har i alt 17 ungdomslandskampe.

»Jeg har haft en fantastisk tid i AaB, men det gav mening for begge parter med et skifte for mig nu,« siger Theo Sander.

»Nu er jeg sammen med klubben nået frem til, at det er tid til at prøve noget nyt, og jeg er glad for at kunne hjælpe AaB økonomisk gennem dette skifte til FC København,« tilføjer han til AaBs hjemmeside.