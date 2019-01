Superligaens tophold, FC København, har vinterens anden tilgang på plads.

Tirsdag har klubben indgået en femårig kontrakt med den kroatiske midtbanespiller Robert Mudrazija, som er købt fri af NK Osijek i hjemlandet. Det bekræfter FCK.

Mandag meddelte klubben, at man var enig om betingelserne for en transfer, og at den 21-årige kroat derfor var på vej til FCK's træningslejr i Dubai for at forhandle personlige betingelser på plads og gennemgå et lægetjek.

Begge dele gik godt, og FCK-manager Ståle Solbakken glæder sig over at have fået nyt blod til den centrale midtbane.

»Robert er en meget talentfuld spiller, der har nogle gode offensive kvaliteter, men også er en god og aggressiv bolderobrer. Han har trods sin unge alder allerede spillet mange kampe i den bedste række i Kroatien, hvor niveauet er højt, og de har en stærk uddannelse af fodboldspillere. Han har senest etableret sig som U21-landsholdsspiller, og vi tror, at vi kan være med til at udvikle ham yderligere i København,« siger Solbakken.

Nordmanden tilføjer, at han ser et stort potentiale i den unge kroat, som FCK har fulgt længe. Han forventer dog ikke, at Robert Mudrazija bliver en nøglespiller fra første dag.

»Vi er afklarede med, at han skal gennem en periode nu, hvor han skal vænne sig til vores måde at spille fodbold på og de krav, den spillestil stiller til hans position. Det er vi meget fortrøstningsfulde omkring, og vi er meget glade for, at vi har sikret os en særdeles interessant og eftertragtet spiller,« siger Solbakken.

Den unge kroat ser frem til at tørne ud for sin nye klub.

»Det er en stor dag for mig, for jeg har virkelig ønsket, at det her skifte skulle falde på plads, »siger han.

FCK oplyser ikke købsprisen, men mandag skrev både Ekstra Bladet og B.T., at FCK giver cirka 18 millioner kroner for kroaten.

Tidligere i vinterens transfervindue har FCK sikret sig den uruguayanske højre back Guillermo Varela.

