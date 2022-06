Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FC Nordsjælland har solgt angriberen Simon Adingra til den engelske Premier League-klubben Brighton.

Det meddeler englænderne sent fredag aften på Twitter.

Ifølge den italienske transferguru Fabrizio Romano betaler Brighton otte millioner euro for 20-årige Simon Adingra. Det svarer til godt 60 millioner danske kroner.

Den engelske klub har ifølge B.T.s oplysninger fulgt den talentfulde ivorianer i lang tid, og nu valgte klubben altså at slå til og sikre sig Adingras underskrift på en fire år lang kontrakt.

We’re delighted to confirm the signing of 20-year-old striker Simon Adingra from FC Nordsjaelland on a four-year contract!



@FirstTouchGames // #BHAFC — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 24, 2022

Simon Adingra stod i den forgangne sæson noteret for 33 kampe, 10 mål og fire assist for FC Nordsjælland.

»Vi er lykkelige for at byde Simon velkommen til klubben. Han er en spændende ung spiller, der har fået en forrygende start på sin karriere i Danmark,« siger teknisk direktør i Brighton, David Weir, i pressemeddelelsen.

»Han er en kreativ offensivspiller, som kan spille på begge kanter og er meget god i en-mod-en-situationerne.«

På rygteplan spekuleres der allerede i, at Simon Adingra i den kommende sæson skal lejes ud til Brightons belgiske samarbejdsklub, USG Union. Men det er foreløbigt kun spekulationer.