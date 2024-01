Jan Laursen stopper som sportschef i FC Nordsjælland til sommer.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at han »ønsker nye udfordringer efter indeværende sæson, hvor han planlægger at starte eget konsulent- og rådgivningsfirma.«

»Det har selvsagt været en ekstrem svær beslutning. Når man er et sted, hvor man har det så godt og har så mange følelser og nære venskaber involveret, som jeg har haft det gennem alle årene i FCN, så er det tæt på umuligt at træffe den beslutning og ikke mindst den rette timing for den,« siger Jan Laursen.

»Jeg er dybt taknemmelig for, at klubbens ejerskab og ledelse har udvist så stor forståelse for mit ønske, og at vi sammen har kunnet forberede os bedst muligt på dette.«

Klubben har allerede igangsat en proces for at finde en ny sportschef.

Jan Laursen har været i FC Nordsjælland i mere end 25 år - blandt andet som spiller, sportsdirektør, sportschef og bestyrelsesformand.