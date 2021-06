Flere italienske medier og diverse transferguruer kunne har i længere tid berettet om det. Og nu er det så officielt.

Den 45-årige italiener Simone Inzaghi er ny mand i trænersædet hos Inter, meddeler klubben på sin hjemmeside.

Dermed nåede Christian Eriksen og resten af Inter-mandskabet kun at gå trænerløs i lidt mere end en uge.

Antonio Conte stoppede nemlig i sidste uge hos Milano-klubben efter en gensidig aftale. Blot få uger efter den store triumf, hvor Inter kunne kalde sig for italienske mestre – for første gang i 11 år.

Foto: ANDY BUCHANAN

Simone Inzaghi kommer til de nykårede mestre efter flere år i Lazio, hvor han blandt andet førte klubben til en stor pokaltriumf i 2019.

Den nye Inter-træner er bror til den legendariske fodboldangriber, Filippo Inzaghi, der i flere år var en kæmpe stjerne i AC Milan og på det italienske landshold.

Simone Inzaghi har dog også selv repræsenteret sit land, da det blev til tre landskampe i hans aktive karriere som fodboldspiller.

Inter har angiveligt en plan om at sælge en eller flere profiler af økonomiske årsager, da klubben har problemer med at leve op til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) regler om Financial Fair Play, hvilket er en forudsætning for at deltage i Champions League.

Det var angiveligt det, der fik Antonio Conte til at søge væk fra klubben, da han i stedet ønskede at fortsætte opbygningen af et europæisk storhold.

Simone Inzaghi har skrevet under på en kontrakt med Inter, der gælder indtil 2023.