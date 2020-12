Dortmund tabte hele 1-5 på hjemmebane til Stuttgart lørdag eftermiddag, og det overlevede Lucien Favre ikke.

Cheftræneren er derfor blevet fyret her små 24 timer senere. Det bekræfter Dortmund på klubbens Twitter-konto.

Fyringen kommer efter en sløj periode i Bundesligaen, hvor Dortmund blot har vundet en af de sidste fem kampe - tre af dem er blevet tabt.

Dortmund skriver på Twitter, at Lucien Favre er blevet fyret med øjeblikke virkning. Assistenttrænerne i klubben er ligeledes fortid.

Lucien #Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Die Entscheidungsträger des #BVB haben sich nach der 1:5-Heimniederlage bei #BVBVFB einmütig darauf verständigt, Favre und seinen Co-Trainer Manfred #Stefes mit sofortiger Wirkung freizustellen. — Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2020

Dortmund, der har Thomas Delaney i truppen, er lige nu placeret som nummer fem i Bundesligaen. Holdet er i skrivende stund fem point efter Bayern München, der fører ligaen.

Resultaterne har været en anelse bedre i Champions League, hvor Dortmund vandt deres gruppe tidligere på ugen efter en spændende sidste runde. De er dermed kvalificeret til 1/8-finalerne til foråret.

63-årige Lucien Favre har været træner for den tyske storklub siden sommeren 2018. Her tog han over efter Peter Stöger.

Lucien Favre er sluttet som nummer to med Dortmund i de to sæsoner, hvor han har været træner. Trods ihærdige forsøg har de ikke kunne vippe Bayern München af førstepladsen.

Danske Thomas Delaney er ude med en skade på nuværende tidspunkt, og han var derfor ikke med i lørdagens blamage.

Dortmund melder i første omgang ingenting om, hvem der skal være klubbens næste træner.