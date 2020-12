Dortmund har taget konsekvensen af en sløj periode i Bundesligaen og fyret Lucien Favre, bekræfter klubben.

Fodboldklubben Borussia Dortmund har søndag fyret træner Lucien Favre oven på lørdagens store nederlag i Bundesligaen.

Dortmund bekræfter på klubbens hjemmeside, at Favre ikke længere er træner.

- Det har været svært for os at tage dette skridt. Ikke desto mindre mener vi, at den seneste negative udvikling i den nuværende konstellation kan bringe opfyldelsen af vores sæsonmål i fare.

- Derfor er vi nødt til at handle, siger Dortmund-sportsdirektør Michael Zorc til klubbens hjemmeside.

Ud over Favre er også assistenttræner Manfred Stefes fritstillet med øjeblikkelig virkning.

I stedet for Favre overtager 38-årige Edin Terzic midlertidigt rollen som cheftræner i den resterende del af sæson, oplyser Dortmund. Terzic har hidtil været assistenttræner i klubben.

Dortmund tabte lørdag opgøret mod oprykkerne fra Stuttgart hjemme på Signal Iduna Park med 1-5.

I det hele taget har holdet været inde i en bøvlet periode i den bedste tyske fodboldrække. Blot en af de seneste fem kampe er blevet vundet, mens tre er blevet tabt. Holdet er på femtepladsen efter 11 kampe.

Bedre er det gået i Champions League, hvor holdet tidligere på ugen gik videre fra sin gruppe som nummer et efter en spændende sidste runde.

Favre overtog trænergerningen i klubben i sommeren 2018, hvor han afløste Peter Stöger.

Under Favres ledelse er Dortmund to gange blevet nummer to i Bundesligaen, men trods ihærdige forsøg er det ikke lykkedes at slå suveræne Bayern München af tronen.

Dortmund har danske Thomas Delaney i truppen. Han er i øjeblikket ude med en rygskade og var ikke med i lørdagens afklapsning.

/ritzau/