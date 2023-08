Den italienske mesterklub Napoli køber landsholdsspilleren Jesper Lindstrøm i Eintracht Frankfurt.

Det oplyser begge klubber på deres hjemmesider.

Jesper Lindstrøm blev tidligere på dagen modtaget af Napoli-fans i lufthavnen i Rom, hvor de stod klar med t-shirts og et halstørklæde i klubbens farve.

Nu er det så officielt, at 23-årige Lindstrøm skal tørne ud for den italienske storklub.

Jesper Lindstrøm is a Napoli player!



@jobbe2902



#anew3ra #FromNapoliToTheWorldhttps://t.co/CzbAbsuwPF — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 29, 2023

Jesper Lindstrøm havde oprindeligt kontrakt med Frankfurt tre år endnu, men Napoli får altså nu glæde af danskerens kreativitet og fart.

Transferguruen Fabrizio Romano har meldt ud, at Napoli betaler 25 millioner euro for Lindstrøm. Bild mener at vide, at prisen er 35 millioner euro.

Den store prisforskel fra 186 millioner kroner til 260 millioner kroner kan skyldes forskellige bonusordninger.

Ifølge Fabrizio Romano får Jesper Lindstrøm en kontrakt på fem år med Napoli.

»Jesper har spillet en stor rolle i vores positive udvikling de seneste to år. Han vil altid blive forbundet med at vinde Europa League-titlen, nå DFB Cup-finalen og sidst men ikke mindst de mange specielle øjeblikke i Bundesligaen med Eintracht og omvendt,« siger sportsdirektør Eintracht Frankurt, Markus Krösche, i forbindelse med skiftet og fortsætter:

»Jespers tid i Frankfurt var også præget af en stærk individuel udvikling, hvilket også er et godt eksempel på, hvordan vi som klub er i stand til at tage meget talentfulde spillere til næste niveau. Vi ønsker ham alt det bedste i Napoli.«