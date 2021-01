Philip Zinckernagel er officielt blevet præsenteret som ny spiller hos engelske Watford.

Ganske som B.T. kunne afsløre i forrige uge, så bliver det danskerens nye klub.

Han har skrevet under på en lang kontrakt, der løber frem til sommeren 2026. Det skriver Watford i en pressemeddelelse.



Der venter noget af en mulig debut for Zinckernagel, der allerede er spilleberettiget fra 2. januar, og dermed kan han være med i Watfords FA Cup-kamp mod Manchester United 9. januar.

Danskerens kontrakt med norske Bodø/Glimt udløb ved årsskiftet, så Watford har sluppet for at betale en transfersum for den tidligere Sønderjyske-spiller.

Zinckernagel har taget den bedste norske række med storm i den forgangne sæson, hvor han sammen med Bodø/Glimt tog et sensationelt mesterskab i overbevisende manér.

Blandt andet sammen med en anden brandvarm dansker, Kasper Junker, som B.T. har talt med omkring succesen.

Zinckernagel har fået trøjenummer syv i Watford.

26-årige Zinckernagel har en fortid hos HB Køge, FC Helsingør og Sønderjyske. Han skiftede i 2018 til norsk fodbold og har siden ikke set sig tilbage.