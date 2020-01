Den 21-årige offensivspiller Jacob Bruun Larsen skifter fra Borussia Dortmund til Hoffenheim i Bundesligaen.

Jacob Bruun Larsen bliver klubkammerat med Robert Skov i tyske Hoffenheim i Bundesligaen.

Den tyske klub bekræfter på sin hjemmeside, at parterne har indgået en kontrakt frem til sommeren 2024, og Jacob Bruun Larsen er dermed købt fri i Borussia Dortmund, som også bekræfter handlen.

»Jeg er meget begejstret for Hoffenheim og for at arbejde med træner Alfred Schreuder og holdet. Hoffenheim er en topadresse for unge spillere. Klubben er internationalt kendt for at udvikle spillere, og det er jeg glad for at være en del af nu,« siger Jacob Bruun Larsen ifølge Hoffenheims hjemmeside.

Danskeren skiftede som blot 16-årig fra Lyngby i Danmark til storklubben Borussia Dortmund i 2015, hvor han i begyndelsen spillede på ungdomsholdene.

I 2016 fik han debut for Dortmunds førstehold i en pokalkamp, og i 2017 debuterede han så i Bundesligaen for klubben.

Jacob Bruun Larsen havde kontrakt frem til 2021 med Dortmund, hvor han i denne sæson har haft svært ved at opnå spilletid i ligaen.

Den danske U21-landsholdsspiller er i denne sæson således blot blevet benyttet i fire ligakampe i sæsonens 19 runder indtil nu.

I alt er han noteret for 41 kampe for Dortmunds bedste mandskab, hvor han har scoret tre mål og leveret fem oplæg til scoringer.

I Hoffenheim er direktør Alexander Rosen begejstret med udsigten til at få tilgang af Jacob Bruun Larsen.

»Jacob er en ekstremt talentfuld offensiv spiller, som kan bruges fleksibelt i forskellige systemer. Han er ekstremt hurtig og er en stærk dribler og er farlig foran mål,« siger direktøren til hjemmesiden.

Hoffenheim er nummer syv i Bundesligaen med tre point op til Schalke 04 på sjettepladsen, som giver adgang til kvalifikation til Europa League.

