Det blev aldrig, som det var håbet. Og nu er samarbejdet fortid.

Duoen bestående af de to tidligere landsholdsspillere Daniel Agger og Lars Jacobsen er færdige som trænere i HB Køge.

Det melder klubben på sin hjemmeside.

Cheftræner Daniel Agger og assistent Lars Jacobsen havde egentlig kontrakt til og med 2023/2024-sæsonen, men samarbejdet stopper altså et år før tid.

I 2021 blev der skrevet en to-årig kontrakt med en hensigtserklæring på yderligere en sæson, men ifølge klubben har trænerduoen, der har sagt nej til at forlænge eventyret.

»Jeg kan kun sige, at Daniel og Lars har arbejdet loyalt i to sæsoner under skiftende og vanskelige forhold. De har været fokuseret på at udvikle spillerne og skabe de bedste resultater. Også den kommende sæson skal vi holde igen og reducere yderligere i spillerbudgettet,« siger direktør i HB Køge Per Rud.

»Jeg har fuld forståelse for, at Daniel og Lars i det lys mener, at det er tiden at give faklen videre.«

Agger og Jacobsen førte HB Køge til en syvendeplads i 1. division i fjor, og i år bliver det til en placering mellem 7.- og 9.- pladsen afhængig af de sidste kampes udfald.

»Beslutningen om at stoppe har modnet sig de seneste måneder, og nu er timingen den rette. Vi var alle klar over, at det kunne blive en kamp for at undgå nedrykning i denne sæson, og vi tabte også for meget på et tidspunkt,« lyder det fra Daniel Agger.

»I den situation rykkede alle tæt sammen i bussen. Jeg har sat pris på hverdagen med de mange dedikerede mennesker, der er en del af HB Køge, og samarbejdet med staben og spillerne har været givende.«

HB Køge melder desuden, at man forventer at præsentere en ny cheftræner i en meget nær fremtid.