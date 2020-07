Fodboldlandsholdsspilleren Christian Gytkjær skal fremover score sine mål i den italienske Serie B.

Gytkjær har skrevet kontrakt med AC Monza, der netop er rykket op fra den tredjebedste række i suveræn stil.

Danskeren har senest spillet med stor succes for Lech Poznan i Polen, hvor han med 24 mål sluttede som klar topscorer i den polske liga i den netop overståede sæson.

- Jeg har haft mange tilbud. Men projektet i Monza tiltalte mig, siger Christian Gytkjær på et pressemøde.

Christian Gytkjær har spillet ni kampe og scoret fem mål for det danske landshold. Her ses han mod Luxembourg i oktober 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Christian Gytkjær har spillet ni kampe og scoret fem mål for det danske landshold. Her ses han mod Luxembourg i oktober 2019. Foto: Henning Bagger

I sportssammenhæng er Monza primært kendt for motorsport og racerbanen, der er vært for det italienske Formel 1-grandprix.

Men ambitionen er, at byen i Lombardiet snart skal spille med de allerbedste i italiensk fodbold.

Klubbens ejer er den tidligere premierminister Silvio Berlusconi, som har indsat sin bror Paolo Berlusconi som klubpræsident.

Silvio Berlusconi stod i mange år i spidsen for storklubben AC Milan, og herfra har han hentet flere velkendte navne til centrale positioner i Monza.

Den tidligere Milan-direktør Adriano Galliani er administrerende direktør, og på trænerbænken finder man Cristian Brocchi, der som aktiv spillede på Milans midtbane i en årrække.

Monza kunne i juni fejre oprykning til Serie B for første gang i 19 år. På grund af coronapandemien blev Serie C aldrig færdigspillet, men ved afbrydelsen førte klubben sin række med stor margin til rivalerne.

Ambitionerne rækker dog længere end det. Efter oprykningen sagde Galliani til klubbens hjemmeside, at oprykningen blot er første skridt på vejen.

- Vi vil ikke lægge skjul på det: Vi stræber efter at tage det store skridt. Om det lykkes, afhænger ikke kun af os, men vi vil gøre alt for det. Det er mit løfte, lød det fra Galliani.

Nu bliver det altså op til Christian Gytkjær at skyde den ambitiøse klub mod den italienske topdivision, og faktisk er der er kuriosum ved klubben, som du kan læse mere om her.

Den 30-årige angriber har i Danmark repræsenteret Lyngby og FC Nordsjælland og har efterfølgende spillet for klubber i tre forskellige lande.

På landsholdet er det blevet til ni kampe og fem mål.

/ritzau/