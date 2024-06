Enzo Maresca bliver som ventet manden, der skal føre Chelsea tilbage mod Premier League-toppen.

Efter flere ugers rygter er det nu blevet bekræftet. Chelseas nye cheftræner bliver italieneren Enzo Maresca.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside. Maresca har fået en kontrakt på fem år, skriver Chelsea.

Italieneren er netop ført danskerklubben Leicester tilbage til Premier League efter nedrykningen for et år siden.

- At komme til Chelsea, en af verdens største klubber, er en drøm for enhver træner. Derfor er jeg så glad for denne mulighed, siger Maresca til klubbens hjemmeside.

De danske landsholdsspillere Mads Hermansen og Jannik Vestergaard har spillet under den nye Chelsea-træner i den forgangne sæson i Englands næstbedste række.

Han overtog holdet, efter at klubben rykkede ud af Premier League, og Chelsea er overbevist om, at han kan give klubben og holdet den retning, man har savnet under skiftende trænere de seneste sæsoner.

- Han har bevist, at han er en strålende træner, som kan levere imponerende resultater med en spændende og let identificerbar stil, lyder det fra klubbens sportsdirektørduo, Laurence Stewart og Paul Winstanley, til klubhjemmesiden.

44-årige Maresca kom i 2020 til Manchester City, hvor han stod for udvikling af klubbens talenter. I maj 2021 fik han chancen som cheftræner for Parma i Serie B, men da oprykningen kiksede, blev han fyret.

Han tog tilbage til Manchester City og var assistent for Pep Guardiola, inden Leicester gav ham chancen.

Som spiller indledte han faktisk seniorkarrieren i England hos West Bromwich i 1998. Siden drog han til hjemlandet, hvor han spillede det meste af karrieren med afstikkere til Spanien og Grækenland.

Maresca erstatter Mauricio Pochettino, som for en måneds tid siden stoppede i Chelsea efter gensidig aftale med klubben. London-klubben sluttede som nummer seks i Premier League i den nyligt afsluttede sæson.

/ritzau/