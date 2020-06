Rygterne har svirret længe, og nu er det officielt.

Den 24-årige fodboldspiller Timo Werner skifter til Chelsea fra RB Leipzig.

Det bekræfter London-klubben torsdag.

Timo Werner spiller Bundesliga-sæsonen i RB Leipzig færdig og slutter sig til Chelsea i juli måned, skriver Den engelske klub på sin hjemmeside.

Det så ellers længe ud, som om den unge stjerne ville skifte til Liverpool, men Chelsea lagde sig siden i førersædet i kampen om angriberens underskrift. Og nu er de altså også løbet med den.

»Det er ikke muligt at erstatte ham. Du kan ikke klone en spiller. Hvis Timo Werner forlader os, så vil den primære opgave være at erstatte 34 sæsonmål,« har Leipzigs træner, Julian Nagelsmann, tidligere udtalt.

Den 24-årige angriber har i denne sæson har scoret 31 mål i 41 kampe på tværs af alle turneringer.

Skiftet betyder samtidig, at Timo Werner IKKE spiller Champions League-sæsonen færdig for RB Leipzig. De sidste kampe i turneringen, hvor den tyske klub stadig er med, skal først afvikles i august, men den tyske klub gør det klar på sin hjemmeside, at angriberen ikke vil være med til den tid.

Chelsea er også stadig med i Champions League, men holdet er bagud med 0-3 inden returopgøret mod Bayern München.

»For mig stod det klart, at min næste skridt skulle være i udlandet. Det har altid været min drøm. Det er heller ikke en beslutning mod RB Leipzig, men for udlevelsen af min drøm om engang at spille i Premier League, den stærkeste liga i verden,« siger Timo Werner:

»Og nu får jeg chancen for at spille for en europæisk topklub og tage det næste skridt.«

