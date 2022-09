Lyt til artiklen

Chelsea har fundet Thomas Tuchels afløser.

Som forventet bliver det Graham Potter, der har skrevet en fem-årig kontrakt med klubben.

Det meddeler Chelsea på sin hjemmeside.

Den 47-årige Graham Potter kommer fra Brighton, hvor han har været cheftræner i lidt over to år.

»Jeg er utrolig stolt over og spændt på at repræsentere Chelsea, denne fantastiske fodboldklub,« siger han til hjemmesiden.

»Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med Chelseas nye ejergruppe og ser frem til at møde og arbejde med en spændende gruppe spillere og udvikle en kultur og et hold, som vores fantastiske fans kan være stolte af.«

Tirsdag tabte Chelsea 1-0 mod Dinamo Zagreb i klubbens sæsonåbner i Champions League, og dagen efter fik tyske Thomas Tuchel altså sparket efter godt halvandet år i klubben.

Om den nye manager siger bestyrelsesformand Todd Boehly:

»Vi er henrykte over at få Graham til Chelsea. Han har bevist sig som træner og en innovatør i Premier League, som passer til vores vision for klubben.«

Potters første opgave bliver lørdagens opgør mod Fulham i Premier League.