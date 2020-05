Allerede i næste uge sættes den bedste tyske fodboldrække i gang igen efter grønt lys fra myndighederne.

I næste uge ruller bolden igen i Bundesligaen.

Onsdag aften bekræfter den tyske ligaforening DFL ifølge avisen Bild, at den bedste tyske række genstartes næste fredag, 15. maj.

Flere internationale nyhedsbureauer bekræfter oplysningen.

Meldingen kommer, efter at de tyske myndigheder tidligere onsdag gav grønt lys til igen at spille professionel fodbold i landet. Ganske vist uden tilskuere på tribunerne.

Mathias "Zanka" Jørgensen kan være blandt de første spillere, der skal i aktion. Ifølge Bild bliver den første kamp i næste uge således et bundopgør mellem Fortuna Düsseldorf, hvor danskeren spiller, og Paderborn.

Torsdag vil der blive meldt flere detaljer ud angående genstarten, skriver Bild.

DFL har tidligere lanceret omfattende protokoller for, hvordan Bundesligaen kan genoptages på en forsvarlig måde. Det skal blandt andet ske via et omfattende testsystem for spillere, stab og ledere i klubberne i landets to bedste rækker.

Indtil videre har man foretaget 1724 test for coronavirus i de 36 klubber, og 10 af dem var positive.

De fleste hold i Bundesligaen mangler at spille ni kampe. To - Eintracht Frankfurt og Werder Bremen - mangler at spille ti.

De forsvarende mestre fra Bayern München ligger øverst med fire point ned til Borussia Dortmund på andenpladsen.

