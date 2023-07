Det 16-årige Brøndby-talents skifte er nu officielt.

Som B.T. kunne afsløre i sidste uge, skifter Nilas Yacobi til Wolfsburg, som har annonceret skiftet på klubbens hjemmeside.

Den unge angriber bliver i første omgang tilknyttet Bundesliga-klubbens U 19-hold.

16-årige Nilas Yacobi får ifølge B.T.s oplysninger en treårig kontrakt med muligheden for at forlænge den med yderligere et år.

Nilas Yacobi har kunnet vælge mellem flere andre tyske klubber, ligesom hollandske og engelske bejlere også har været på listen over interesserede klubber i det danske talent.

Det var dog i sidste ende Wolfsburg, som endte med at hente Nilas Yacobi, som ikke var på kontrakt i Brøndby.

Nilas Yacobi har kun spillet i Brøndby siden januar, men har imponeret stort i den korte periode, at han har været i klubben.

12 mål i 15 kampe blev det til, da han var kraftigt medvirkende til at vinde The Double for Brøndbys U17-mandskab.