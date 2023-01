Lyt til artiklen

Brøndby sælger anfører Andreas Maxsø til den amerikanske MLS-klub Colorado Rapids.

Den danske stopper skifter med øjeblikkelig virkning, oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

B.T. kunne allerede afsløre i sidste uge, at Brøndby havde accepteret et bud fra MLS-klubben på Maxsø.

B.T. kunne berette om, at den 28-årige forsvarsspiller ville få en treårig aftale plus et år i option med Colorado Rapids. Brøndby skriver på sin hjemmeside, at aftalen er en treårig kontrakt, men kontrakten kan forlænges med yderligere et år.

Andreas Maxsø har været i Brøndby i tre og et halvt år. Han har i stort set hele perioden i klubben fra Vestegnen været anfører.

Carsten V. Jensen, der er fodbolddirektør i Brøndby IF, fortæller til klubbens hjemmeside, at han er glad for den mulighed, at Andreas Maxsø nu har fået.

»Da Andreas kom tilbage til os i efteråret 2019, havde ingen af os forventet, at han skulle være her i over tre år. Vi gav dengang hinanden håndslag på, at når den rette mulighed opstod, så ville vi som klub ikke stå i vejen.«

»At vi så har kunne nyde godt af Andreas' evner i tre år har blot været fantastisk, og det er fuldt fortjent, at han nu har fået en spændende mulighed i MLS, som han ønsker at forfølge. Vi ønsker Andreas al mulig held og lykke i MLS og takker ham i den forbindelse for en altid forbilledlig indsats,« siger Carsten V. Jensen.