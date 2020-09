Serbiske Andrija Pavlovic skifter til Brøndby øjeblikkeligt på en fireårig kontrakt.

Det sker kort tid efter, at B.T. kunne afsløre, at parterne kun var detaljer fra at være enige.

Kan man kalde det en omvendt Kamil Wilczek?

I hvert fald oplyser superligaklubben Brøndby på sin hjemmeside, at man med øjeblikkelig virkning får tilgang af den tidligere FC København-angriber Andrija Pavlovic.

Den 26-årige serbiske angriber, som fra 2016 til 2018 tørnede ud for Brøndbys ærkerivaler fra FCK, har fået en kontrakt på fire år.

Til Brøndbys hjemmeside sætter han følgende ord på transferen:

»Jeg ser meget frem til at komme i gang og begynde træningen med mine nye holdkammerater. Jeg brænder for at komme ud og spille fodbold igen, og jeg kan godt lide den sportslige retning, der er sat i Brøndby IF med offensiv fodbold og pres på modstanderen. Jeg har udviklet mig som fodboldspiller og menneske, siden jeg sidst spillede i Superligaen, og i en trup med mange talenter er jeg overbevist om, at jeg er en af de ældre, som skal vise vejen, og det ansvar glæder jeg mig til.«

Transferen kommer efter en sommer hvor FCK har hentet den tidligere Brøndby-topscorer Kamil Wilczek, som skabte store overskrifter i de danske medier. Pavlovic er derfor godt klar over, at det er et kontroversielt skifte:

»Jeg har stor respekt for, at det muligvis ikke er min trøje, der vil blive solgt flest af på grund af min tid FC København, men det ændrer ikke på, at jeg kommer til Brøndby IF, fordi jeg vil vinde kampe, og jeg tror på, at jeg kan bidrage, og at jeg kan gøre en forskel for klubben.«

Pavlovic kommer til fra østrigske Rapid Wien, og timingen er ekstra speciel, da netop Brøndby og FCK tørner sammen i ligaen på søndag.

Brøndby skriver dog på sin hjemmeside, at Pavlovic har første træningsdag i klubben på mandag.

/Ritzau/