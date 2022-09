Lyt til artiklen

Den danske fodboldspiller Martin Braithwaite har fundet sig en ny arbejdsgiver, efter danskeren torsdag fik ophævet sin kontrakt med storklubben FC Barcelona.

Den 31-årige angriber skifter nemlig til naboklubben Espanyol, hvor han har fået en kontrakt frem til sommeren 2025.

Det oplyser den spanske fodboldklub på sin hjemmeside.

B.T. kunne allerede onsdag aften afsløre, at danskeren var en færdig mand i FC Barcelona, hvor han de seneste måneder blev forsøgt presset ud af klubben – uden nogen former for økonomisk kompensation.

Parterne fandt dog frem til en aftale, hvor danskeren ifølge det lokale medie Sport får cirka tre millioner kroner for at forlade klubben.

Tidligt torsdag kunne B.T. ligeledes fortælle, at Braithwaite allerede havde fået fremtiden på plads, da han var enig med Espanyol om en treårig aftale.

Sidenhen har danskeren så bestået det obligatoriske lægetjek, som nu gør, at han de næste tre år skal tørne ud for Barcelona-rivalen i La Liga.

Dermed kan Martin Braithwaite og familien blive boende i den catalanske storby, som har været familiens hjem de seneste 2,5 år, efter han skiftede til FC Barcelona i 2020.