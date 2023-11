Den danske cheftræner Bo Svensson er færdig i Bundesligaklubben Mainz.

Det melder Bundesligaklubben på X.

Ifølge klubben var det danskerens eget ønske at stoppe samarbejdet.

»Bo Svensson er ikke længere træner for Mainz 05. Den 44-årige fodboldtræner besluttede sig for at tage dette skridt torsdag efter en lang diskussion med sportsdirektør Christian Heidel og sportsdirektør Martin Schmidt,« skriver Mainz på sin profil.

DANKE, Bo! #Mainz05 pic.twitter.com/HJ5xll7Ghs — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) November 2, 2023

Bo Svensson blev ansat som cheftræner i januar 2021, hvor han på nærmest mirakuløs vis reddede Mainz fra nedrykning.

Derefter er det blevet til en ottende og en niendeplads i de to forgangne sæsoner.

Siden sommeren har det dog slet ikke været med samme succes. Mandskabet hungrer fortsat efter sin første ligasejr og ligger lige nu på sidstepladsen.

»Det er meget svært for mig at sige farvel, men jeg har følelsen af, at det skal være nu,« siger Bo Svensson, der har været en del af klubben i 16 år – men af to omgange – til klubbens hjemmeside.

»Det er blevet tid til at indse, at intet individ er over klubben, og alle kræfter må nu fokusere på at få styr på den sportslige situation. Desværre bliver det ikke med mig, men desværre er det sådan, det skal være.«

Dermed blev det til knap tre år for Bo Svensson i Mainz, der nu får U23-træner Jan Siewert som midlertidig chef på førsteholdet.