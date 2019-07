Andreas Skov Olsen skifter til Italien.

Det kommer næppe som nogen overraskelse. Ikke desto mindre er det nu officielt, at Andreas Skov Olsen skifter FC Nordsjælland ud med Bologna i Serie A.

Det bekræfter den italienske klub og FC Nordsjælland.

Andreas Skov Olsen ankom tidligere tirsdag til Bologna - og blev spottet i lufthvanen, som du kan se på journalist Gianluca Di Marzios tweet herunder - for at få de allersidste detaljer på plads og ikke mindst underskrive kontrakten som prikken over i'et.

Det danske talents skifte til Italien har været omtalt længe, og der kom endnu mere fokus på Skov Olsen og Bologna, da han efter et besøg i den italienske klub ledsaget af sin agent valgte at gå i tænkeboks, før han endeligt ville beslutte sig.

Det skabte en del røre, da flere italienske medier allerede var af den overbevisning, at handlen var gennemført.

Men nu er det altså langt om længe officielt, at Andreas Skov Olsen er ny Bologna-spiller.

»Vi havde meget gerne set 'Andy' blive en sæson mere hos os, men vi må også erkende, at den sæson og den udvikling, han har været igennem, har gjort ham så eftertragtet, at det hurtigt blev et mindre sandsynligt scenarie. Som klub, er vi meget tilfredse med den økonomiske anerkendelse, som Bologna giver vores akademi, trænerstab og klub,« fortæller Jan Laursen, Sportschef for Akademiet i FCN, til klubbens hjemmeside.

IL DILEMMA È RISOLTO!



Også Andreas Skov Olsen kommenterer på skiftet til Italien:

»Alle i FCN har altid troet på mig, også når jeg ikke selv gjorde det. Helt tilbage til dengang, hvor jeg som 15-årig blev skadet og troede det var slut med at spille fodbold. Men klubben troede på, at jeg kunne komme tilbage, og de betalte for min operation, selv om det langt fra var sikkert, at den kunne få mig tilbage på sporet.«

»Bologna FC er min fremtid nu, og dem har jeg valgt, fordi de har fremlagt et projekt foran mig, og fordi de har fulgt mig i lang tid. De kender mig godt, og de tror på, jeg kan gøre en forskel for dem. Jeg kunne have valgt meget andet, men det er Bologna, der har givet mig den bedste fornemmelse og indtrykket af, at de ved, hvad de får i mig,« siger Andreas Skov Olsen.

Prisen på den eftertragtede danske teenager lyder ifølge det italienske transfer-site Gianluca Di Marzio på 37,5 millioner kroner. Den store lokale Bologna-avis Corriere Di Bologna skriver, at transfersummen er en anelse højere, cirka 45 millioner kroner.

Bologna FC er en traditionsklub i Italien, men spiller sjældent med i toppen af Serie A. I Sidste sæson kæmpede holdet mod nedrykning, men klarede skærene med Serie A-legenden Sinisa Mihajlovic i trænerstolen.

Med det kommende salg af 19-årige Skov Olsen har FC Nordsjælland denne sommer sagt farvel til en trio af profiler. Victor Nelsson og Karlo Bartolec er tidligere på sommeren sendt til FC København, og Mads Valentin Pedersen er skiftet til Augsburg.

Ligesom ekstræner Kasper Hjulmand og sportsdirektør Carsten V. Jensen også har forladt klubben.