Efter denne sæson er det slut med Ander Herrera i Manchester United-trøjen.

Det bekræfter han selv i en video, han har delt på Twitter.

'Jeg kan aldrig udtrykke min taknemmelighed nok,' indleder den 29-årige spiller i teksten.

'Der er rødt i mit hjerte. Jeg vidste det, fra da jeg startede med at spille her og fra det øjeblik, jeg begyndte at spille i det,' siger Ander Herrera i det rørende klip.

Han roser klubben for at have tusindvis af fans, der 'altid vil huske de spillere, der gav alt.'

'Jeg følte mig speciel, når jeg hørte mit navn blive sunget. Jeg følte mig stolt, da fansene besluttede, at jeg var en del af klubbens historie,' siger Ander Herrera i videoen, der viser flere klip fra hans tid i klubben.

Han understreger, at klubben betyder - og har betydet - meget for ham både på og uden for banen.

Ander Herrera kom til Manchester United i 2014, og han har spillet lige knap 200 kampe for den engelske storklub.

'At spille for den bedste klub i England har været en stor ære. Tak for fem fantastiske år,' siger Herrera til slut i klippet, som Manchester United også har lagt ud.

Allerede i starten af april skrev den normalt velinformerede United-journalist Duncan Castles, der skrev i Daily Record, at Ander Herrera ville stoppe i Manchester United til sommer.

Den spanske midtbanespiller har konktraktudløb efter denne sæson, og ifølge mediets oplysninger lød det i starten af april, at han var blevet enig med PSG om en forhåndsaftale.

Ifølge Daily Mirror var det angiveligt lønnen, der skilte Manchester United-ledelsen og Ander Herrera. Spanieren ønskede en kontrakt med ugeløn på lige knap 1,8 millioner kroner, mens den engelske klub angiveligt sagde stop ved 1,5 millioner kroner om ugen