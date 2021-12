Så er det officielt. En amerikansk investorgruppe har købt den danske fodboldklub Fremad Amager.

Det oplyser Fremad Amager på klubbens hjemmeside mandag aften.

Investorgruppen, som opkøber 1.-divisionsklubben, er anført af Josh Wallace, der i mange år har arbejdet inden for tech-branchen.

Josh Wallace er født og opvokset i Portland i USA, og han siger i en pressemeddelelse, at han glæder sig til at være fodboldejer.

»Det er for mig personligt og investorgruppen som helhed, en rigtig stor dag, og jeg er meget spændt på fremtiden. Jeg har været i løbende dialog med klubben i flere måneder, og har derfor kunne følge med på tæt hold. På trods af sportslig nedgang og store udfordringer i indeværende sæson, har jeg ikke været i tvivl om at fastholde interessen.«

»Jeg har gennemgået klubbens rejse de sidste mange år, og har derfor fået et godt indblik i, hvordan klubben er blevet styret både kommercielt og sportsligt. Jeg ved allerede nu at det at være ‘Ama’rkaner’ er et statement i sig selv. Jeg har derudover lært at der er stor forskel på at være fra den ene eller den anden side af broerne. København er en fantastisk storby, men Amager er et stolt lokalmiljø for sig.«

Josh Wallace understreger ligeledes, at der er et overskyggende mål for fodboldklubben i øjeblikket.

»Der bliver ikke kastet med store summer, uden der er grundigt belæg for den investering, der skal foretages. I første omgang har vi en spillertrup, hvor den sportslige ledelse skal forberede sig på et transfervindue med udskiftninger og tilpasninger. Der er ét mål; Overlevelse i 1. Division.«

»Vi har haft dybdegående samtaler omkring, hvad der skal ske herfra, og hvordan vi skal løfte holdet fra den nuværende situation. Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til at opbygningen af et slagkraftigt fodboldhold med stærke værdier og et udtryk, som Øen kan være stolte af. Sidst men ikke mindst, glæder jeg mig til fodbold i Sundby Idrætspark.«

De seneste 11 måneder har taget en drejning fra tidligere ambitioner om Superligafodbold og store investeringer. Derfor blev der allerede tidligere på året sat en opgave i gang for at finde nye investorer. Det har været et langt og grundigt forløb for CEO, Allan Ravn, der har været involveret i alle henseender i processen om nyt ejerskab..

»Med nye ejere i Fremad Amager kan vi forberede os på et aktivt transfervindue med ændringer på et hold, som skal overleve i 1. Division,« lyder det fra Allan Ravn i pressemeddelelsen.