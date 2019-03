Fredag skinner solen formentlig ekstra højt over FC Helsingør.

Det er netop blevet offentliggjort, at 1. divisionsklubben FC Helsingør har landet en aftale med en amerikansk investergruppe.

Det er erhvervsmanden Jordan Gardner, som har indgået et samarbejde med FC Helsingør.

Aftalen betyder, at Jordan Gardner har købt 51 pct. af klubbens aktier, hvilket gør ham til en markant storinvestor i klubben.

Janus Kyhl og FC Helsingør præsenterede fredag sin nye storinvestor. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Janus Kyhl og FC Helsingør præsenterede fredag sin nye storinvestor. Foto: Liselotte Sabroe

B.T. skrev tidligere fredag, at de afsluttende forhandlinger mellem John Kyhl og Jordan Gardner var i proces, hvilket betød, at den endelige aftale dermed ikke var langt fra en realitet.

I FC Helsingør har man selv haft fredag som deadline til at indgå det nye samarbejde.

Derfor var det et klart ønske for FC Helsingør at offentliggøre aftalen fredag, fordi Jordan Gardner rejser hjem til USA lørdag morgen efter at have opholdt sig i Helsingør i to uger, fortalte kilder tidligere til B.T.

'Klubben har en stærk infrastruktur, en meget stærk sportslig ledelse, samt en dygtig administration, et nyt stadion lige om hjørnet, og et akademi der har rykket sig med stormskridt de senere år.'

'Vi vil skabe et af Danmarks bedste ungdomsakademier, hvor en god blanding af unge danske spillere og de bedste amerikanske talenter fra vores samarbejdspartnere skal udvikles til dansk topfodbold, og på længere sigt udlandet,' udtaler Jordan Gardner i en pressemeddelelse.

Ligeledes vækker det glæde hos direktør Janus Kyhl, der fremhæver, at klubben er kendt for at være et sted, hvor unge spillere kan få spilletid.

'Det skal vi blive ved med, samtidigt med, at vi i endnu højere grad end nu, skal have talenter op fra vores eget akademi som vi skal gøre til 1. divisions- og Superligaspillere,' siger Janus Kyhl i pressemeddelelsen.