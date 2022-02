AGF sælger midtbanespilleren Patrick Olsen til polsk fodbold. Efter halvandet år i AGF skifter han til Slask Wroclaw.

Det bekræfter Superliga-klubben på deres hjemmeside.

B.T. kunne allerede mandag afsløre, at skiftet var så godt som på plads og kun manglede at blive annonceret.



Her kunne B.T. afsløre, at midtbanespilleren med et ophav i Tårnby søndag aften forlod Danmark og bliver solgt for en pris på 1,3 millioner kroner.

Halvandet år efter skiftet fra AaB er Patrick Olsen altså kommet i overskud og er offer for hård konkurrence i det aarhusianske. Derfor har han opsøgt mere spilletid.

Det siger AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

»Med en styrket konkurrence i truppen har Patrick fået lidt længere til regulær spilletid. Og han er på et tidspunkt i sin karriere, hvor han søger mere spilletid, hvilket er helt forståeligt. Så efter en god dialog med spilleren selv og med interesse fra flere klubber er der nu opstået en god mulighed, som vi har valgt at slå til på.«

»Det er en god løsning for både Patrick og for os som klub, og nu kan Patrick komme godt videre i karrieren på en god måde,« siger nordmanden.

Patrick Olsen har tidligere spillet i italiensk, norsk, fransk og schweizisk fodbold.