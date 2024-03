Steffen Nielsen bliver en del af den sportslige ledelse i AC Horsens som Deputy Head of Football Operations. Han var tidligere i OB.

AC Horsens har ansat Steffen Nielsen og udstyret ham med en titel, der dækker over blandt andet "en koordinerende rolle i forhold kontrakter, klublicens, scouting, og dialog med agenter."

B.T. skrev tidligere lørdag, at han ville blive præsenteret i dag. Det er han blevet nu på klubbens hjemmeside.

Steffen Nielsen var indtil november assisterende fodbolddirektør i OB, inden samarbejdet stoppede.

Fodboldmediet bold.dk erfarede dengang, at Steffen Nielsen var suspenderet, og at OB var i gang med at undersøge en række interne forhold.

Direktør Kristian Nielsen kommer i fremtiden også til at bære titlen sportschef i Horsens. Den plads blev ledig, efter at klubben i januar opsagde samarbejdet med Niels Erik Søndergaard.

- Vi arbejder hele tiden på at optimere forholdene på og uden for banen, og ansættelsen af Steffen Nielsen er endnu et stort skridt i retning af at styrke vores organisation.

- Han kommer med mange års erfaring fra OB, han har de rette kompetencer og et godt netværk, og vi har fået gode anbefalinger på ham. Vi har været igennem en grundig proces, og vi tror på, at det bliver et godt match, siger Kristian Nielsen til klubbens hjemmeside.

AC Horsens ligger aktuelt nummer 8 af 12 hold i 1. division.

/ritzau/