Premier Leagues bestyrelse har besluttet at erklære Roman Abramovich uegnet som direktør for Chelsea.

Det sker efter, at Abramovich blev sanktioneret af den britiske regering, som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

Det melder Premier League på sin hjemmeside efter et møde i ligaens bestyrelse.

»Bestyrelsens beslutning har ikke indflydelse på klubbens mulighed for at træne og spille kampe, da disse betingelser er fastsat i en licens udstedt af regeringen,« skriver Premier League.

Storbritanniens regering har beskrevet Roman Abramovich som 'en prominent russisk forretningsmand og en Kreml-venlig oligark, der har haft et tæt forhold med præsident Vladimir Putin i årtier'.

Den udlægning har Abramovich benægtet.

Torsdag blev det annonceret, at den britiske regering officielt havde tilføjet Chelsea-ejeren til listen over sanktionerede personer.

Tiltagene betød, at Abramovich ikke kunne rejse ind eller gennemføre handler i Storbritannien, og dermed satte det en stopper for russerens potentielle salg af klubben.

Selvom spillerne i London-klubben fortsat modtager deres løn, har sanktionerne medført andre konsekvenser.

Blandt andet må klubben ikke sælge billetter, og derfor er det kun sæsonkortholdere, som kan komme på Stamford Bridge og se Chelseas hjemmekampe.

Derudover må klubben ikke sælge merchandise eller skrive kontrakter med spillere, og det forhindrer klubben i at være aktiv i sommerens transfervindue.

Abramovich havde sat det amerikanske investeringsselskab Raine Group til at sælge klubben for tre milliarder pund, men grundet den nuværende usikkerhed omkring Chelsea kan prisen for klubben falde, melder flere finanseksperter ifølge BBC.

Mediet melder også, at regeringen er åben for at overveje en tilføjelse til den særlige licens, der allerede er givet til klubben, som vil give tilladelse til, at salget af klubben kan fortsætte.

To danskere optræder i dag for den engelske storklub. Det er landsholdsspillerne Andreas Christensen og Pernille Harder, der tørner ud for henholdsvis Chelseas herre- og kvindehold. Andreas Christensen har kontraktudløb nu til sommer og kan derfor komme i klemme i sanktionerne.