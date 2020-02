Oliver Abildgaard er indtil videre færdig med at tørne ud i Superligaen for AaB.

Mandag meddeler den nordjyske klub, at den 23-årige midtbanespiller er udlejet til russiske FC Rubin Kazan frem til sommeren i 2020.

Derefter har russerne en option på at købe Oliver Abildgaard, oplyser AaB.

- Det har ikke været nogen hemmelighed, at jeg gerne ville prøve mig af på en anden og højere hylde, og jeg er glad for, at det nu er en realitet.

- Med FC Rubin Kazan bliver jeg del af en stor klub i en stærk liga, og det er min klare ambition, at opholdet i Rusland skal blive af længere varighed, siger Oliver Abildgaard.

Han har i denne sæson scoret et enkelt mål for AaB i Superligaen.

/ritzau/