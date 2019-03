Selvom der ikke længere er danske hold med i årets Europa League, var der dog grund til at følge med torsdag aften.

For Benfica kunne give Danmark en ekstra plads i Champions League-kvalifikationen i 2020, men den drøm er nu blevet slukket.

For klubben tabte med 1-0 til Dinamo Zagreb, og det betyder, at Kroatien overhaler Danmark på nationsranglisten.

En overhaling, der betyder, at Danmark fortsat 'kun' har en enkelt plads i Champions League-kvalifikationen og tre pladser i Europa League-kvalifikationen.

Dinamo Zavreb fejrer Bruno Petkovic' mål. Foto: BORUT ZIVULOVIC Vis mere Dinamo Zavreb fejrer Bruno Petkovic' mål. Foto: BORUT ZIVULOVIC

Dinamo Zagreb skulle blot spille uafgjort i en af ottendedelsfinalerne for at passere Danmark på UEFAs koefficientliste for de nationale ligaer og dermed snuppe den vigtige 15. plads, og det lykkedes altså allerede i første forsøg.

Returopgøret i Portugal bliver spillet den 14. marts, men det får altså ikke nogen betydning for dansk fodbold.

Dinamo Zagreb og Benfica er ikke de to eneste hold, der har været i aktion torsdag aften. Arsenal var på besøg hos Rennes, og her tabte det engelske mandskab med 1-3.

Villarreal vandt med 3-1 over Zenit, Sevilla spillede 2-2 mod Slavia Prag og opgøret mellem Eintracht Frankfurt og Inter sluttede uden mål.