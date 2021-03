Det danske landshold spillede i et for højt tempo, medgiver skuffet østrigsk landstræner efter lussing.

Østrigs fodboldlandstræner, tyskeren Franco Foda, er skuffet over, at hans spillere i løbet af anden halvleg blev fuldstændig udspillet i onsdagens VM-kvalifikationskamp mod Danmark.

Danmark scorede fire gange mellem det 58. og 74. minut, da danskerne fuldstændig løb det østrigske forsvar over ende.

- Første halvleg var godkendt, selv om vi ikke skabte store muligheder. I anden halvleg gjorde vi det svært for os selv. Vi kunne ikke spille bolden rundt og løse deres pres, og så tabte vi bolden.

- Vi skulle have forsvaret bedre på deres mål, men vi må også anerkende det danske hold for det tempo og den kvalitet, de spillede med, siger Franco Foda på et pressemøde.

Han erklærer sig dog også skuffet over, at Danmark fik lov til at løbe lige igennem Østrigs forsvar ved 3-0- og 4-0-scoringerne.

Han afviser dog, at danskerne generelt skulle være mere friske, fordi alle markspillere i Danmarks startopstilling blev sparet mod Moldova i søndags.

- Det er ikke den afgørende forskel på, at vi tabte anden halvleg med 0-4, konstaterer landstræneren.

- Efter sådan et nederlag skal jeg selvfølgelig hjem og tænke over nogle ting. Jeg skal nok lige sove et par dage, så jeg ikke er emotionel, når jeg evaluerer kampen.

Samtidig med det danske stormløb i anden halvleg formåede hans egne spillere ikke at true Kasper Schmeichels mål en eneste gang.

- Danmark er et hold, der generelt er gode til at forsvare eget mål, og det har Danmark bevist i flere år. Vi prøvede at få sat fløjspillerne mere i spil i løbet af kampen, men det lykkedes ikke. Vi manglede måske lidt dynamik og fart, og vi kunne ikke arbejde os til målchancerne, siger Franco Foda.

Østrig var på forhånd spået til at være Danmarks hårdeste konkurrent i kampen om en VM-plads. Østrigerne er nu fem point efter Danmark med tre ud af ti afviklede kvalifikationsrunder.

- Vi kan se, at Danmark har taget en klar føring, men vi ved også, at der stadig resterer syv kampe af kvalifikationen, og vi går stadigvæk efter at komme til VM, siger Franco Foda.

VM-kvalifikationen fortsætter til efteråret. Inden da skal der afvikles en EM-slutrunde, hvor både Danmark og Østrig er med.

- Jeg er 100 procent sikker på, at vi kommer til at se bedre ud ved EM, end vi gjorde mod Danmark, lover Franco Foda.

